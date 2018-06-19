Rapaic’in oğluna İtalya’dan talip var

Fenerbahçe'nin U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Boris Rapaic’in Torino ve Parma’nın listesine girdiği iddia edildi. Çizme basınına göre; Rapaic için Torino ve Parma’nın bu transfer için çekiştiği kaydedildi. Torino Sportif Direktörü Gianluca Petrachi’nin, Boris Rapaic’in babası Milan Rapaic ile ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Bu yılın ocak ayında Hajduk Split altyapısından Kanarya’ya transfer olan Rapaic’in 2021’e kadar kontratı var.

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