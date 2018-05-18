Rapperswil-Jona - Neuchatel Xamax maçı rakamları

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Rapperswil-Jona, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Neuchatel Xamax takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Rapperswil-Jona 53 puanla 5. sırada, Neuchatel Xamax 79 puanla 1. sırada bulunuyor. Rapperswil-Jona son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Neuchatel Xamax son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 134 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapperswil-Jona kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Neuchatel Xamax sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Rapperswil-Jona son hafta oynanan Neuchatel Xamax maçında 2-2 berabere kaldı.

Neuchatel Xamax ise Rapperswil-Jona maçında 2-2 berabere kaldı.

Rapperswil-Jona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rapperswil-Jona, kendi sahasında 35 gol attı, 18 gol yedi.

Neuchatel Xamax, dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Neuchatel Xamax 35 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.