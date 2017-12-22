Real Madrid - Barcelona maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dünya genelinde futbolseverlerin yakından takip ettiği ve El Clasico adıyla ünlenen dev maçın ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, maç hangi kanalda?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, evinde Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona'yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Real Madrid - Barcelona "El Clasico" maçı, 23 Aralık Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15:00'te başlayacak. İspanyol hakem Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 2 kanalından izlenebilecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son maçta Real Madrid evinde 2-0 kazanmıştı.

Real Madrid ve Barcelona arasındaki son 10 maçta Barcelona 4, Real Madrid 5 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, 2 gol yedi.

Real Madrid, ligde evinde oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Barcelona, ligde deplasmanda oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Barcelona, ligde son 16 maçta mağlubiyet almazken, Real Madrid de 5 maçtır yenilmiyor.

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