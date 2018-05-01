Real Madrid ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda 2-1 galip gelen Real Madrid, avantajı elde etmişti. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Real Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Bayern Münih maçı Santiago Bernabeu'da oynanacak ve karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak TRT 1 kanalından şifresiz şekilde yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma tivibu SPOR 2'den de izlenebilecek.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmayı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanmış ve tur için avantaj elde etmişti.

İki takım arasındaki son 10 maçta Real Madrid 7, Bayern Münih 2 galibiyet aldı. Bir maç ise golsüz eşitlikle sonlandı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 19 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Real Madrid'te Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 15 golle Cristiano Ronalda yer alıyor.

Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Robert Lewandowski bulunuyor.

Real Madrid'te Isco ve Dani Carvajal'in sakatlığı bulunuyor.

Bayern Münih'te ise Arjen Robben, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Arturo Vidal ve Kingsley Coman'ın sakatlığı bulunuyor.