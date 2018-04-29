FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.