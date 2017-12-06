Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 10 puanla 2. sırada olan Real Madrid, evinde 2 puanla 3. sırada yer alan Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu maç öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki Real Madrid - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, evinde Peter Bosz yönetimindeki Borussia Dortmund'u konuk edecek. Santiago Bernabeu stadyumunda oynanacak olan mücadelede Çek Cumhuriyeti asıllı Pavel Kralovec düdük çalacak. Kralovec'in yardımcılıklarını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak olan maç Tivibu Kanal 82 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Real Madrid deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 puan toplayabildi ve 3. sırada yer alıyor.

Real Madrid ve Borussia Dortmund, Avrupa'da 14 kere karşılaştı. Bu maçların 6'sını Real Madrid, üçünü'de Borussia Dortmund kazandı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet aldı.

Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 11 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.

Borussia Dortmun, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 12 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid oynadığı son maçta APOEL Nicosia'yı deplasmanda 6-0 yendi.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta evinde Tottenham'a 2-1 yenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

* Takım O Puan AV. 1 Tottenham 5 13 +8 2 Real Madrid 5 10 +9 3 Borussia Dortmund 5 2 -5 4 APOEL Nicosia 5 2 -12

EN GOLCÜLER

Real Madrid: Cristiano Ronaldo (8), Karim Benzema (2), Gareth Bale (1)

Borussia Dortmund: Pierre-Emerick Aubameyang (2), Andriy Yarmolenko (1), Sokratis (1)

SON MAÇ KADROLARI

Real Madrid: Kiko Casilla, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Dani Carvajal, Marcelo, Marco Asensio, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez, Karim Benzema

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Marcel Schmelzer, Marc Bartra, Jeremy Toljan, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou, Shinji Kagawa, Julian Weigl, Mario Götze, Pierre-Emerick Aubameyang, Andriy Yarmolenko

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Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı hangi kanalda