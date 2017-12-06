Öne Çıkanlar
Real Madrid - Borussia Dortmund
Futbol

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

06 Aralık 2017 Çarşamba, 11:17:59 | Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 10 puanla 2. sırada olan Real Madrid, evinde 2 puanla 3. sırada yer alan Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu maç öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki Real Madrid - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, evinde Peter Bosz yönetimindeki Borussia Dortmund'u konuk edecek. Santiago Bernabeu stadyumunda oynanacak olan mücadelede Çek Cumhuriyeti asıllı Pavel Kralovec düdük çalacak. Kralovec'in yardımcılıklarını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak olan maç Tivibu Kanal 82 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

   

  • İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Real Madrid deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı.
  • Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 puan toplayabildi ve 3. sırada yer alıyor.
  • Real Madrid ve Borussia Dortmund, Avrupa'da 14 kere karşılaştı. Bu maçların 6'sını Real Madrid, üçünü'de Borussia Dortmund kazandı.
  • Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet aldı.
  • Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.
  • Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 11 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.
  • Borussia Dortmun, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 12 gol yedi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid oynadığı son maçta APOEL Nicosia'yı deplasmanda 6-0 yendi.
  • Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta evinde Tottenham'a 2-1 yenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

*                         Takım O Puan AV.
1 Tottenham 5 13 +8
2 Real Madrid 5 10 +9
3 Borussia Dortmund 5 2 -5
4 APOEL Nicosia 5 2 -12

EN GOLCÜLER

Real Madrid: Cristiano Ronaldo (8), Karim Benzema (2), Gareth Bale (1)

Borussia Dortmund: Pierre-Emerick Aubameyang (2), Andriy Yarmolenko (1), Sokratis (1)

SON MAÇ KADROLARI

Real Madrid: Kiko Casilla, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Dani Carvajal, Marcelo, Marco Asensio, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez, Karim Benzema

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Marcel Schmelzer, Marc Bartra, Jeremy Toljan, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou, Shinji Kagawa, Julian Weigl, Mario Götze, Pierre-Emerick Aubameyang, Andriy Yarmolenko

  • Real Madrid - Borussia Dortmund
  • real madrid
  • borussia dortmund
  • uefa
  • Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı hangi kanalda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu