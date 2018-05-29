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Portekizli yıldız ertesi sabah ise şu açıklamayı yapmıştı: "Söylediklerimin zamanı doğru değildi ama dürüst olmalıydım. Çok fazla konuşmam ama konuştuğumda tam konuşurum. Uzun süredir olan problemler var ama bu para meselesi değil. 1 hafta içinde bir şeyler söyleyeceğim."