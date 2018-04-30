ABD'li eski model ve sunucu Rebecca Zeni'nin, kaldığı huzurevinde uyuz böcekleri tarafından yenilerek, öldüğü bildirildi.

The Sun'ın haberine göre; hayatının son günlerini de bakımevinde geçiren 93 yaşındaki talihsiz kadının demans yani bunama hastası olduğu, böcekler tarafından yendiği için öldüğü kaydedildi.

Ortaya çıkan fotoğraflar, Rebecca Zeni'nin cildinin altından milyonlarca akar olduğunu ve tüm bedenini sardığını ortaya koydu.

İddialara göre; Rebecca Zeni'nin yatağında türeyen ve ölümüne neden olan böcekleri gören sağlık yetkilileri huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadı.

Zeni’nin ailesi, ihmal olduğu gerekçesiyle huzurevini yöneten Pruitt Health’e dava açacağını duyurdu.

Avukat Mike Prieto, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir insanın acı çekmesine nasıl izin verildiğini anlamıyorum.”

Zeni'nin 2010'dan beri aynı huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

Uyuz, cildin içine giren parazitik akarların neden olduğu acı veren, kaşıntılı bir hastalık.

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