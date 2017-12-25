Bitcoin'den sonra şimdi de ReddCoin

Reddcoin, üç gün önce 0,005$ seviyesinde işlem görürken, yaklaşık %400 artarak 0,022$’a yükseldi.

Yaşanan bu yükselişin ana sebebi ise McAfee’nin kişisel Twitter hesabı üzerinden bu kripto parayı tavsiye etmesi.

Peki ReddCoin nedir? Nereden alınır ve satılır?

Reddcoin Nedir?

Reddcoin, insanların sosyal yaşamlarını zenginleştiren ve dijital para birimini genel halk için kolaylaştıran sosyal bir kripto para birimidir.

Redddcoin Proof of Stake Velocity algoritması, hem sahiplik (stake) hem de aktivite (velocity) teşvik eden yenilikçi bir algoritmadır. PoSV, geleneksel PoW ve PoS algoritmalarındaki sorunları çözmekte ve madencilik için elektrik tüketimini ortadan kaldırmaktadır.

Reddcoin merkezi olmayan İpucu Platformu, insanlara dünyadaki herkese sosyal ağlar üzerinden sorunsuz bir şekilde dijital para gönderme ve alma olanağı veriyor ve mikro içerikli bağışlarla içerik yaratıcılarını destekliyor.

Reddcoin Redd-ID, kullanıcıların ortak anahtarlar ve sosyal ağ kimlikleri de dahil olmak üzere zengin bilgileri içeren bir kullanıcı adıyla ilişkilendirilmesine olanak tanıyan blockchain düzeyinde sağlanan benzersiz bir hizmettir.

Reddcoin Broadcast, işletmeler için güçlü kitle kaynaklı pazarlama araçları sağlar ve toplumsal etki düzeylerine dayalı olarak bireylere sürekli olarak Reddcoin geliri sağlar.

ReddCoin, Reddit, Twitter ve Twitch’te Chrome uzantıları ile kullanılabilir.

Piyasa Değeri Fiyat Hacim(24 Saat) Dolaşan Tedarik Değişim

ReddCoin $565.668.486 $0,019712 $270.959.000 28.696.219.404 RDD 101,47%

Reddcoin nasıl alınır?

Reddcoin’i kullanmaya başlamak çok kolaydır.

1. Adım: Reddcoin Cüzdan edinin.

2. Adım: Kraken üzerinden bir miktar Reddcoin satın alın.

3. Adım: Reddcoin’inizi kullanın.

4. Adım: Güncel kalın.

ReddCoin

ReddCoin nedir

ReddCoin nasıl alınır

ReddCoin fiyatı