Renkli mısır tohumlarını ABD'den getirerek üretime başladı

14 | 14

Köylülerden 65 yaşındaki Ayşe Irk ise ilk defa böyle bir mısır gördüğünü ve çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar çok mısır ektim, yedim, böylesini görmedim. Çeşit çeşit, renkli renkli olmuş. Boncuk gibi görünüyor" dedi.