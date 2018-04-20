İşçinin haftalık çalışma saati üzerine çıktığı her bir saat fazla mesai olarak işler. Fazla mesai yapan çalışan her bir saatten sonra 15 dakika dinlenme molası verebilir. Ayrıca fazla mesaiyi işçinin kabul etmesi şarttır ve fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADARDIR?
45 saatlik haftalık çalışmanın üzerinde çalışılan her bir saat için çalışanın maaşının saatlik ücretinin 1,5 katı ödenir. Ayrıca iş kanuna göre işçi isterse fazla çalıştığı her 1 saat için 15 dakika dinlenme molası verebilir
HANGİ DURUMLARDA FAZLA MESAİ YAPILMAZ
4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre; Gece çalışmasında, yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla mesai yapılamaz.
RESMİ TATİLLERDE MESAİ ÜCRETİ
İşveren çalışanlarla yaptığı iş sözleşmelerinde ulusal bayramlarda ve resmi tatil günlerinden izin yapılıp yapmayacağını belirler. İşçinin kabul etmesi durumunda yapılmayan izinler karşılığında her bir günlük çalışma için maaşa ek 1 günlük çalışma bedeli ücreti alınır.
2018 RESMİ TATİL OLAN GÜNLER
Yılbaşı 1 Ocak 2018
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
15 Haziran Ramazan Bayramı
16 Haziran Ramazan Bayramı
17 Haziran Ramazan Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
21 Ağustos Kurban Bayramı
22 Ağustos Kurban Bayramı
23 Ağustos Kurban Bayramı
24 Ağustos Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
HAFTALIK İZİN HAK ETME
İşveren ya da kanuna göre belirlenmiş izin gününden önce haftalık çalışma saatini doldurmuş çalışanlar haftalık izne hak kazanır. Öte yandan işveren yapılan haftalık izinlerin de ücretlerini ödemektedir. Yani maaş hesaplaması yaparken izin günlerinizi de dahil etmelisiniz. Bu izin günleri ücretleri işveren tarafından tam bir günlük ya da izin günü kaç gün ise ona göre tam olarak ödenir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.