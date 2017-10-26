Ricardo Quaresma, 16 ayda 3 kupa kazandı!

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ricardo Quaresma, futbol hayatının en olgun dönemini yaşıyor. Q7, zaman zaman saha içindeki sinirli hareketleri ve olmadık anlarda gördüğü kartlar ile takımını yalnız bıraksa da hırsı ve oynama arzusu ile farkını hissettiriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 34 yaşına gelmesine rağmen performansını yukarı çekmek için çaba sarf eden Quaresma, 2016 Avrupa Şampiyonası’ndan önce hazırlık maçlarıyla başlayan süreç göz önüne alındığında 15 ayda 81 maça çıktı. Siyah-Beyazlı takım içinde de en çok maç oynayan futbolcu olan Portekizli, bu sürede 1 Avrupa şampiyonluğu, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Konfederasyon Kupası kupası kaldırdı.