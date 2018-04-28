Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman'la ilgili çarpıcı açıklama... NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kongre nedeniyle sezon sonunda istifa edeceğini söyledi. Rıdvan Dilmen'in sözleri şöyle:

"Aykut Hoca, sezon kapanır kapanmaz istifa edecek. Şampiyon olsa da, kupayı alsa da... Kongre olduğu için. Belki Ali Koç onunla çalışmak istemez. Aykut Kocaman'ın 1 yıl daha kontratı var ama çok iyi bir Fenerbahçelidir. Aziz Yıldırım onunla devam edecektir zaten."