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"Ligimizde üst üste 3 kere şampiyon olan 2 takım var sadece. Biri Galatasaray, diğeri Beşiktaş. Bunu yapmak kolay değildir. O zaman taktik disiplinine sadık kalmak gerekir. Beşiktaş, çok iyi bir kadroya sahip ama şimdi hazır lokmaya konmak istiyor."