Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu

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"Gümüşdağ ile özel hayatımızda da telefonla görüşmeler yapıyoruz video hakem konusunda. Zaman zaman beni tatmin ettiği yerler de oluyor. Mesela çizgi konusu... Başka ligleri örnek göstermek de doğru olabilir. Ancak onlar da şu anda deneme aşamasında."