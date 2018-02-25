5 | 24

İki teknik adam Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı kavga ettirmek için çok şey yapıldı, bugün göreceğiz başarılı olunmuş mu! Aykut Kocaman 40 cümle kursun bir sorun çıkmaz, kimseyi kırmaz rencide etmez, Şenol Güneş de böyle bir hoca diyebiliriz.