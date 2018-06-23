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Bu Fenerbahçe için önemli. Çünkü yapılacak transferleri etkileyecek. Santrfor sorunu var, Fernandao kalsa da bu sorun vardı. Mecburen bir santrfor alınacak. En büyük avantaj, oyun disiplini ve iş ahlakı olan omurgalı bir takım var. Dolayısıyla bu takıma yapılacak 3 ya da 4 hemen katkı sağlayacak takviye Şampiyonlar Ligi ön elemede işi kolaylaştıracaktır.