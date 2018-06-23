Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Cocu'nun teknik direktörlüğe getirilmesini değerlendirdi. Dilmen, Aykut Kocaman - Milli Takımı dedikoduları, Video hakem ve Messi - Maradona kıyaslamalarını da yorumladı.
Gazetelerde Cocu ile ilgili istatistikler okuyorum. İstatistik futbolda çok önemli ama Cocu ve Aykut Kocaman kıyaslamasını çok doğru bulmuyorum.
İkisinin ortak yönü; ülkelerinin büyük takımlarında çalışmaları ve hep şampiyonluk yarışında olmaları… PSV'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan bir isim. Yani hedefi hep şampiyonluk. Dolayısıyla defans yaptırdığı yorumlarını geyikten ibaret buluyorum.
Şampiyon olması için çok puan alması bunun için de çok gol atması gerek. Demek ki Cocu hücum futbolunu seven ve öyle oynamak zorunda olan bir takımdan, böyle oynamak isteyen bir takıma geliyor.
Yani CV'si Fenerbahçe'nin beklentisine uygun… Yeni yönetim, Aykut Hoca ile çalışmayacağına baştan karar vermişti. Dolayısıyla yeni bir teknik direktör gelecekti ve tercih Cocu'dan yana kullanıldı. Doğru isim gibi görünüyor.
Tabii ki ligler başladıktan 1-2 ay sonra onunla ilgili yorumları daha iyi ve net şekilde yapabiliriz. Ama şurası bir gerçek ki kendisiyle ilgili bizim ülkemize ait müthiş gereksiz espriler olacaktır.
Kayseri'de puan kaybederse "Pastırma Cocu'su var", Fenerbahçe kazanırsa "Mis gibi Cocu" başlıklarına hazır olun. Manşetlerde 50 yıl gerideyiz.
Fenerbahçe'de önemli bir ekonomik problem olduğu gerçeğini okuyoruz. Bir gerçek daha var o da UEFA'daki durum… Aldığım bilgilere göre Ali Koç ve yönetimi UEFA ile başarılı bir görüşme gerçekleştirmiş.
Bu Fenerbahçe için önemli. Çünkü yapılacak transferleri etkileyecek. Santrfor sorunu var, Fernandao kalsa da bu sorun vardı. Mecburen bir santrfor alınacak. En büyük avantaj, oyun disiplini ve iş ahlakı olan omurgalı bir takım var. Dolayısıyla bu takıma yapılacak 3 ya da 4 hemen katkı sağlayacak takviye Şampiyonlar Ligi ön elemede işi kolaylaştıracaktır.
Genel olarak yönetim, hoca ve sportif direktörle ilgili olumsuz düşünceye kapılmak için erken. Bekleyeceğiz, göreceğiz.
Her şeyi bilmek zorunda da değiliz. Mutlaka doğru bir politikayla görüşmeler yapıyorlardır. Fenerbahçe taraftarının da bu sene tribünleri doldurması hemen hemen kesin gibi. Bu da en büyük transfer olacak.
MİLLİ TAKIM DEDİKODULARI
Aykut Kocaman ile ilgili görüşlerimi daha önceden belirttim. Ben onunla devam edilmesinden yanaydım ama futbol böyle bir oyun. Profesyonelce (geç tebliğ ettiler) bir ayrılık oldu.
Aykut Hoca'nın bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum ama o da kendisi için en doğru kararı verecektir. Pek çok takım ile de adı anılacaktır. Hatta Milli Takım yorumları yapılmaya başladı bile.
Şu anda görevinin başında olan ve kısa bir süre sonra da önemli bir turnuvaya çıkacak olan Lucescu varken bunu dillendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
ARJANTİN'İN HOCASI YETERSİZ
Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlardaki tempoyu beğendim. İlk izlenimim; Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli çok ama çok zayıf kaldı.
Karma karışık duygular içinde teknik direktörlük yapıyor. Saha içinde bir plan ve programı yok. Hırvatistan'ın Arjantin'i yenmesi normal. Çünkü iyi takımlar. Belki 3-0'lık sonuç fazla oldu.
'VAR' BİZDE KAOS OLUR
Dünya Kupası'nda uygulanan VAR (Video Hakem Sistemi) adalet açısından önemli. Katkısı olduğunu görüyoruz. Flu pozisyonlar düşündürücü ama şunun altını çizmekte fayda var; kanunlara uyan ve kanunların uygulandığı takımlar var. İtiraz eden hemen hemen yok gibi.
Türkiye'de elli saniye sonra dönüp bir karar verdiğinizde ya da vermediğinizde (inşallah ben yanılırım) ortaya kaos çıkar. Bu insan kaynaklarıyla, kanun korkusu olmayan zaten olsa da kanunu uygulamayanlarla VAR sisteminin Dünya Kupası'ndaki gibi bir sonuç vereceğini sanmıyorum. İnşallah yanılıyorumdur ama bizde kaos olur.
MESSI VE MARADONA FARKLI
Ronaldo ile Messi'nin kıyaslanması artık bir gelenek oldu. Enteresandır bir siyaset, bir futbol takımı destekler gibi ikisi kıyaslanıyor. İkisi de çok büyük oyuncu.
Futbol oynamamış genç jenerasyona sorsanız "Guardiola mı Klopp mu" diye "Klopp" derler. "Guardiola mı Mourinho mu" derseniz cevap "Mourinho" olur. Ben Pele'yi Puskas'ı canlı izleyemedim.
Ama izlediğim benim için iki klasman dışı isim var. Biri Maradona diğeri Messi. Bugün oynayan Ronaldo, bundan önceki Brezilyalı Ronaldo, Cruyff, Zico, İbrahimovic gibi isimler de çok büyük. Ama ben Maradona ve Messi'yi çok farklı görüyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.