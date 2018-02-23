12 | 28

Aslında beni bırakın Jupp Heynckes'in demeci önemli. Bunu eminim ki yalandan da söylemedi. "Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasından dolayı işimiz kolaylaştı" demesi doğru bir analiz. O maçla ilgili teknik yorum yapmak çok doğru değil.