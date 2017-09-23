FUTBOL
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu
23 Eylül 2017 Cumartesi, 20:40:11 | Güncelleme: 22:30:39
-
1
1
|
43
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi değerlendirdi:
-
2
2
|
43
İLK YARI SONU
Aykut Kocaman ikinci yarıda direkt Ekici’yi çıkarıp Topal’ı stopere koyabilir. Mehmet Topal’ı merkeze de atabilir.
-
3
3
|
43
Öncelikle tansiyonu yüksek bir maç. Top bizdeyken en büyük tehlike başlar demişti Kocaman. Beşiktaş’ın net pozisyonları var. Cezalandırıcı bir takım Beşiktaş.
-
4
4
|
43
Bence penaltı kararı doğru. Quaresma’yı direkt atması lazımdı. Neto kararı da doğru. Neto faul yapmasa diğer oyuncuların yetişme imkanı yok.
-
5
5
|
43
Sonuçta hakem doğru kararlar verdi. İnşallah ikinci yarıda diğer kartları konuşmayız.
-
6
6
|
43
Teknik direktörler oynama başlayacak ikinci yarıda. Kocaman kafasını çok yormuş. Fenerbahçe yetenekli oyunculardan kurulu. Beşiktaş rahat oynuyor.
-
7
7
|
43
İkinci yarıda Beşiktaş ağırlıklı bir maç olabilir. Fenerbahçe’de bazı isimler yoruldu. Beşiktaş’ta kulübelerin maçı olacak.
-
8
8
|
43
65.dakikadan sonra bizleri inanılmaz bir maç bekliyor bizleri. Şuursuz, kontrolsüz bir maç olabilir. Çünkü futbolcular yorulacak.
-
9
9
|
43
İkinci yarı tuhaf bir maç olacak. Devrede futbolcular sakinleşmezse bu maç zor biter.
-
10
10
|
43
Şenol Güneş’i yıllardır izliyoruz. Bence 60’dan sonra değişiklikler yapacak. Maçı çevirmek zorunda. Negredo’yu oyuna sokacaktır. Kimi çıkarır bilemiyorum.
-
11
11
|
43
Şenol Güneş skora göre değişiklik yapmıyor. Belki de Medel’i değiştirebilir. Mehmet Ekici de beklenenin üzerinde oynadı.
-
12
12
|
43
Kocaman, Ekici’ye 50-60 dakika sık demiş olabilir. Neto atılınca Ekici’ye teşekkür edilip, Topal ikinci yarıda oynayacaktır.
-
13
13
|
43
MAÇ SONU
Bu maçın 0-0 bitmesi güç görünüyordu. İki takımın da 10 tane hücum oyuncusu vardı. Kartlık hareketler yaptılar. Beşiktaş maça rahat başladı. Hem uzun süredir kaybetmiyor, özgüvenleri yüksekti. Kendi tarzının dışına çıkarak oyunu tutmak istedi.
-
14
14
|
43
Maçta çok pozisyon yoktu. Fenerbahçe penaltıyla öne geçti. Penaltı sonrası Fenerbahçe, ortada giden oyunda Quaresma atılınca şans yakaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş gümbür gümbür gelirken, 2-0’dan hemen sonra hiçbirşey anlamadan 2-1 oldu.
-
15
15
|
43
Maç Beşiktaş için o anda tekrar başladı. Türkiye, gergin bir maç önü, maç anı ve maç sonunu konuşuyor olacak. Hakeminden yöneticisine kadar herkes konuşacaktır.
-
16
16
|
43
Oğuzhan da itiraz etmiş maç sonu kırmızı kart görmüş ve 8 kişi maçı bitirmiş oldular. Camia ve taraftara büyük görev düşüyor.
-
17
17
|
43
Beşiktaş çok iyi 2 sezon geçirdi. Kötü top oynamadılar. Maç esnasında bir takım problemler yaşadılar.
-
18
18
|
43
Türkiye’de en önemli deplasman Kadıköy’dür. Aykut Kocaman ve öğrencileri son şansını iyi kullandı.
-
19
19
|
43
Antrenörler için zordu. 7 tane 90 dakika oynamış gibi oldular. Kocaman’ın kafasında birçok şey vardı. Özellikle oyuncu tercihleri açısından bunu söyleyebiliriz.
-
20
20
|
43
Kırmızı kartlar ve sarı kartlar derken oyun çok durdu. Tartışmaya açık bir müsabaka oldu. Yöneticilerin de teknik adamların da söyleyeceği konular olacaktır.
-
21
21
|
43
Fenerbahçe erken bir şekilde yarıştan kopabilirdi. Fenerbahçe’nin canlanması için kazanması gerekirdi.
-
22
22
|
43
Beşiktaş hiçbir şey kaybetmedi. Hiçbir Beşiktaşlı takımına kızmasın. Derbiler sert oluyor. Gittikçe de sertleşti. Sosyal medya da bunda çok etkili. Hakem atamaları da kolay olmuyor.
-
23
23
|
43
Quaresma ve Neto’nun atılması doğru. Cenk’in bir pozisyonu var. Hakemin göremediği ayağa basma penaltısı var. Negredo’nun da pozisyonu ofsayt değil gibi geldi bana. Isla ofsaytı bozuyor gibiydi.
-
24
24
|
43
Genel anlamda müsabaka benim için bitti. Ortalığı germeden konuşmak gerek. Herkes sakin olacak. Fenerbahçe şımarmayacak. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi’ndeki Leipzig maçına odaklanacak.
-
25
25
|
43
Tolgay ve Babel birbirine girdiler. Futbol böyle bir oyun. 90 dakikada hayat duruyor. Quaresma ile Neto kavga ediyor. Isla ile Medel kavga ediyor... İşte futbol böyle bir oyun.
-
26
26
|
43
Mahallede top oynadığınızda bile bunlar oluyor. Futbolu oyuncak olarak görüyorum. Günahı ile sevabıyla maç bitti. İki takıma da saygı duyuyorum. Bazı disiplinsiz davranışlar yüzünden ise kınıyorum. 3 puanın bir buçuğunu Fenerbahçe taraftarına yazıyorum.
-
27
27
|
43
Şenol hocanın da iyi kolay değil. Şenol hoca ne söyledi bilmiyorum. Ekrana yansıyanlar aldatıcı olabilir. Bazen teknik adamları görmemizlikten gelebilirsiniz. Hakaret etmediği sürece tabi ki. Küfür edip etmediğini bilmiyorum. Ali Palabıyık’ın görmeyebileceği bir pozisyon da oldu. Cenk’in pozisyonu vardı mesela. Ozan Tufan da bu arada zoru başardı. Top değil, Ozan gol oldu.
-
28
28
|
43
Şenol Güneş, Negredo değişikliğini daha erken yapabilirdi. Geçen sezonun son maçlarına doğru Fenerbahçe’de yeni transferler yoktu. Daha 6.hafta oynanıyor. Bu arkadaşların lisansları yoktu.
-
29
29
|
43
Neustadter de yedekti. Maçtan sonra yorum yapmak kolay. Şenol Güneş’in değişiklikleri yanlış değil ama geç. Beşiktaş’ın daha fazla üretmesi lazımdı. Quaresma çıkınca orayı dolduramadılar.
-
30
30
|
43
Lens’i daha önce alıp, oyunu iyice açabilirlerdi. Beşiktaş’ın can alıcı çoğalışı yoktu. Eksik noktalardan biri buydu. Fenerbahçe’nin mücadele gücü, taraftar desteğiyle maçı kazandı. İki takım oyuncularını da (Fair çerçevesinde olanları) mücadeleden ötürü tebrik etmek gerek.
-
31
31
|
43
Valbuena büyük oyuncu, tribünleri ayağa kaldıracak tarzdan oyuncu. Ama daha erken çıkması gerekiyordu. Sert maçlarda sendeleyebiliyor. Giuliano da öyle. 90+ dakikalarda defo verebiliyorsun.
-
32
32
|
43
İki oyuncu da sprinter oyuncu değiller. Janssen de öyle. Aykut Kocaman’ın maç önü konuşması çok değerli. Çıkışlarda topu kaybettiğin zaman cezayı kesiyorlar. Bugün Beşiktaş’ın problemleri vardı.
-
33
33
|
43
Mahmut Uslu’nun yorumuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Beşiktaş’tan da hakeme yönelik eleştiriler gelebilir.
-
34
34
|
43
Caner’e kızabilirsiniz, ona yardımcı olmuşsunuzdur. Caner’in hayatı kendi hayatıdır. Televizyonda söylenmez. Doğru değil. Özel hayatları hiç konuşmamak lazım.
-
35
35
|
43
Caner’in yaptığını da doğru bulmuyorum. Caner’in, Cenk Kameni’yi kaldırırken topa vurmasını doğru bulmadım. Quaresma, Porto maçında müthiş oynadı. Porto taraftarı onu alkışladı. Bizim kültürümüzde böyle şeyler yok. Ayrıca Caner’in orta problemi var.
-
36
36
|
43
Alper ve Ekici bugün yarım oynadılar. Giuliano ve Valbuena da bu tip maçların tamamını kaldıramaz gibi görünüyor. Aykut Kocaman bunun mutlaka farkındadır. Lens, geçen sene etkiliydi ama parçalı bulutlu gidiyordu. Quaresma da saatli bomba gibiydi.
-
37
37
|
43
Isla çok iyi oynadı. Fenerbahçe’de bek oynamak zor. Beşiktaş’ta Gökhan ve Adriano’nun olmaması dikkat çekiciydi. Fenerbahçe, Akhisar maçını deplasmanda kazansın içeride 40-50 bin seyirciye yine oynar.
-
38
38
|
43
Isla’yı maçın tamamına yakınında çok beğendim. Beşiktaş’ta da Pepe’yi beğendiğimi söyleyebilirim. Medel, 3 ya da 4’üncü sağ bek olur. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Valbuena’nın ya da Giuliano’nun karşısında oynamak dezavantaj olduğu kadar avantaj da aynı zamanda. Çünkü takip etmiyorlar.
-
39
39
|
43
Penaltılarda yapılacak bir şey yok deniyor. Fabri’nin penaltı kurtardığını göremiyoruz. 11’e 10 devam etse neler olurdu? Şu maçta daha fazla pozisyon ve gol olması lazım.
-
40
40
|
43
Kaleci Kameni’nin 4 parmağıyla uzaklaştırdığı top var. Bir de kısa yumrukladığı bir top var. Negredo ona faul yapmadı.
-
41
41
|
43
Ali Palabıyık’ın kötü niyetle oynayan iki takım oyuncularına baktığımız zaman, Cenk’in pozisyonunu gördüğünde eyvah nasıl atladım diyebilir. Onun dışında kolay kararlar değil.
-
42
42
|
43
Böyle maç yönetmek kolay değildir. Negredo’nun pozisyonu da net ofsayt değil demeyelim. Bu arada VAR sisteminin ofsaytta kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum.
-
43