Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu

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Şenol hocanın da iyi kolay değil. Şenol hoca ne söyledi bilmiyorum. Ekrana yansıyanlar aldatıcı olabilir. Bazen teknik adamları görmemizlikten gelebilirsiniz. Hakaret etmediği sürece tabi ki. Küfür edip etmediğini bilmiyorum. Ali Palabıyık’ın görmeyebileceği bir pozisyon da oldu. Cenk’in pozisyonu vardı mesela. Ozan Tufan da bu arada zoru başardı. Top değil, Ozan gol oldu.