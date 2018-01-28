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"Ozan da yok oraya ya Alper'i çekecek ya da farklılıklar yapacak.Rıza Çalımbay, 'Sakin kalmamız lazım' diyor, bu önemli bir açıklama. Bu stattaki ilk maç. İnşallah temiz bir maç olur. Futbolu konuşuruz. 25.hafta, burada Fenerbahçe’yi konuşabilmemiz için puan farkına bakacağız. Galatasaray’ın lider olacağını düşündüğüm için..."