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İLK YARI SONU

"Konyaspor çok etkili ve tehlikeli kontra atak yapıyor. Fatih hoca, muhtemelen Selçuk ya da Donk'u çıkarıp, Belhanda'yı oraya çekip, Yasin ya da Sinan'ı öne çekecek gibi gözüküyor.