3 | 37

Çok iyi hazırlanan bir Galatasaray, hiç iyi hazırlanmayan bir Trabzonspor vardı. Oyunun sonunda öyle bir gol oldu ki... Feghouli'ye kart göstermesi gerekiyor, göstermedi diye Kucka vuruyor, gol oluyor. Mucizevi bir vuruştu.