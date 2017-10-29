Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Galatasaray maçı yorumu

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Bugün Trabzonspor kendi kültürüne, özüne yakın oynadı. 11 yabancıylada çıksa devam ettirmesi lazım. Oraya özgü bir kültür var ve bugün onu sahaya yansıttılar. Okay bitti ama devam etti, Yusuf bitti o da devam etti. Pereira artık Trabzonsporlu olmuş 90+ olmuş hala gidp geliyor.