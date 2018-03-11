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Bugün beklenen kadrosuyla çıktı. Belki Kameni konusunda insanların kafasında soru işareti verdi. Aykut Kocaman çok çok doğru bir karar verdi. Evet, Volkan Demirel kupa maçında hatalıdır ama sonuçta bu kulübün yıllardır önemli oyuncusudur. Dolduruşa gelebilirdi ama gelmedi.