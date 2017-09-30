Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kaybedince herkes rahatladı

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"Burada Fenerbahçe'nin değil, sporun avukatlığını yaptığımın altını çiziyorum. Hakem diyor ki, Ali Palabıyık, 'Lan bize küfür etti, gitti adam' diyor. Bana küfür ediyor, 1 maç ceza. Anama da küfür etse, bir şey olmuyor, bari atmayayım der."