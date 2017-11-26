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"Ben Tudor’um mesela. Bu takım lider ve hemen gündeme Ayhan Akman geliyor. Evime gittim, puan durumu önümde. 6 puan fark oldu. Fenerbahçe ile maçım fazla ama 9 puan öndeyim. 'Hepsi hasta bunların ya. Ne biçim memleket burası. Ne yapayım ben uzaya mı çıkayım.' demekte haklı mı? Haklı!"