Rıdvan Dilmen, NTV Spor'daki programda Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalar yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ve Fatih Terim'le ilgili konuşan Dilmen, çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:
"Alanyaspor geçen sezon çok gol yiyordu bu sezon da yiyor. Alanya, yaralı bir aslana geldi. Galatasaray'n baskısını bekliyorduk ve bu baskıyı da yaptı."
"Gomis'in vuruşunda Yasin'in hareketlenmesi de doğru oldu. Uzun süredir oynamayan bir oyuncunun formayı maç öncesi alması önemlidir. Yasin golüyle 'Ben buradayım.' dedi."
"Yasin ilk yarıda en çok koşan oyuncuydu. 6 rakamına ulaşan tek oyuncuydu Galatasaray'da ilk yarıda. Oynayacağından son ana kadar haberi yok, soyunma odasında öğreniyor. Ancak hem fizik olarak hem de kafa olarak ne kadar hazır olduğunu gösterdi."
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