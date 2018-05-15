Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen TOBB 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik "insanlık dışı" saldırısını şiddetle kınadı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

ABD yönetiminin uluslararası hukuku yok sayarak İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önce de ifade ettiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Maalesef Gazze'de yaşanan ölümler, gergin olan bölgemizi daha da gergin hale getirdi. Bu saldırıyı asla kabul edemeyiz. Filistin ve Kudüs yalnız değildir." diye konuştu.

"Oda ve borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik"

Nisan ayında gerçekleştirilen oda ve borsa başkanlığı seçimlerine de değinen Hisarcıklıoğlu, seçimlerin sonucunda başkanların yüzde 42, meclis üyelerinin de yüzde 50'sinin değiştiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, 2013-2018 döneminde hem üyelere hizmet etme hem de ülke ekonomisine katkı sağlama noktasında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Geride kalan süreçte 4 ana meseleye odaklandıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak oda ve borsaların gücünü ve kapasitesini artırdıklarını dile getirdi. Şirket kurmak için kapı kapı gezme döneminin bittiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. Oda ve borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş oda ve borsa sisteminden birine sahip olduğuna işaret ederek, "Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan dönemde ülke meselelerinde inisiyatif almanın da öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi biz gösterdik. 'Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru hükümetin yanındayız' dedik. Bütün üyelerimizi meydanlara, demokrasiye sahip çıkmaya davet ettik. Terör saldırılarının arttığı dönemde, 'teröre hayır, kardeşliğe evet' diyerek Türkiye'nin en büyük yürüyüşünü düzenledik. Zeytin Dalı Harekatı'nda, bizzat sınır bölgesine giderek devletimize desteğimizi gösterdik. Bir kez daha ifade ediyorum. Bu camia, her zaman devletinin, milletinin yanındadır."

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün, oda ve borsalar aracılığıyla, ilk kez mesleki eğitimde söz sahibi olduğunu kaydederek, şirketler daha çok ihracat yapsın diye yurt dışı taşımacılığına milyarlarca avroluk kefalet yaptıklarını dile getirdi.

TOBB Nefes Kredisi'yle, bugüne kadar uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ'lerin kredi aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 700 bin Birlik üyesinin ucuz kredi imkanına kavuştuğunu belirtti.

"İş dünyası daha hızlı koşmak zorunda"

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa üyelerinin geçen sene yeni bir başarı hikayesi yazdığına dikkati çekerek, "1,5 milyon ilave istihdam sağladık, 327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık, 160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik, 44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde ettik. Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörün sıkıntılarını hükümetle paylaşarak, bunları çözmek için çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerin ardından söz konusu sorunları takip edip, sonuçlandırmak için gayret göstereceklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda. İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de, bizim önden gidip, yolu açmamız gerekiyor." diye konuştu.

Umutsuzluğa asla prim vermeyeceklerinin, fitneyi ve ayrışmayı asla yanlarına yaklaştırmayacaklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, tüm farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek, Türkiye'yi bu zenginlikle daha da büyüteceklerini söyledi.



