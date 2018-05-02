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En cesur kıyafetlerle gelme geleneğine sahip Met Gala'nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Rihanna'nın, bu yıl nasıl bir kıyafetle boy göstereceği merak konusu. Ancak şarkıcının bu sene de iddialı bir kombin tercih edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İşte geçmişte Rihanna'nın tercih ettiği Met Gala stilleri...