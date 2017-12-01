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Daha kısa bir süre öncesine kadar son derece formda görüntüsüyle herkesin özenerek baktığı ünlü şarkıcı Rihanna son bir yıl içinde kelimenin tam anlamıyla "şişti". Bu durum başlarda şarkıcı hakkında "acaba hamile mi" sorusunun gündeme gelmesine yol açtı. Ama böyle bir durum olmadığı bir süre sonra ortaya çıktı.