Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde geliştirilecek villa projesinin detayları belli oldu. 1 milyon metrekarelik arazinin üzerinde 1500-1600 villa, 70 dönüm park alanı, macera parkının yer alacağı 200 dönüm büyüklüğünde özel orman alanı, gölet, yüzülebilir lagün, klinikler, eğitim kurumları ve mağazalar bulunacak. Eylül ayında satışa çıkması planlanan projede metrekare başlangıç fiyatları lansman dönemine özel olarak 7 bin TL’den başlayacak.
İLK ETAP 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANIYOR
Galatasaray Spor Kulübü’nün Riva’daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat, projenin detaylarını açıkladı. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projenin Türkiye’nin en büyük villa projesi olacağını vurguladı.
Projeyi 3 ya da 4 etap halinde inşa edeceklerini kaydeden Yılmaz, ilk etapta 500 villa inşa edeceklerini söyledi. Tüm etapların 6 yılda tamamlanacağını aktaran Yılmaz, ilk etapta yer alacak 500 villayı 3 yılda teslim edeceklerini dile getirdi. Riva’da 869 bin 362 metrekarelik konut alanı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Ruhsat aşamasına geldik. Önümüzdeki aylarda ön talep toplamaya başlayacağız. 2+1’den 6+1’e kadar çeşitli tiplerde villalar olacak. Her villanın en az 300 metrekare bahçesi bulunacak. Villaların büyüklüğü 160 metrekareden başlıyor. Natamam şekilde yapılacak villalarımızda, yatırımcı isterse ince işçilik için istediği paketi satın alarak villasını hazır teslim alabilecek.” Yılmaz, projede devremülk sisteminin olmayacağını ifade etti.
‘ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATACAĞIZ’
Hakan Yılmaz, Riva’da bölgenin ekolojik özelliğini koruyacaklarını belirterek, “Doğayla iç içe bir konseptte, yatay bir düzlemde olmasına çok özen gösterdik. Lagün ve yenilenebilir enerjisiyle Türkiye’de örnek bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.
2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM PLANI
Emlak Konut GYO işbirliğiyle Yılmaz İnşaat tarafından 1150 dönüm alan üzerinde geliştirilen projeyle arsa bedeli hariç bölgeye 2 milyar TL’lik dev bir yatırım yapılacak. Bunun 400 milyon TL’si yol ve altyapı çalışmalarına harcanacak. Yılmaz İnşaat, Emlak Konut’a bu projeden en az 3 milyar 808 milyon TL kazanacağını taahhüt etmişti. Anlaşma gereği bu paranın yüzdce 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si Emlak Konut’un olacak. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon TL kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin TL olacak. Hakan Yılmaz, taahhüt edilen gelirin yüzde 5’ini Emlak Konut’a kontrat yapınca ödediklerini söyledi.
‘KREŞTEN ÜNİVERSİTEYE KADAR EĞİTİM VERİLECEK’
Hayata geçirilecek projede büyük bir eğitim kurumu ile görüştüklerini belirten Hakan Yılmaz, “Mevcut alanımıza büyük bir kampus yapacağız. Projemizde devlet okulu da yer alacak. Ayrıcalıklı bir yaşam alanına dönüştüreceğimiz projemizde kreşten üniversiteye kadar eğitim alınabilecek” diye konuştu.
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