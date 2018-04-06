Galatasaray’ın Florya arsasının talipleri belli oldu

Galatasaray’ın Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nin arsası için ilk ihale yapıldı. Emlak Konut GYO’nun dün gerçekleştirdiği Florya arsası ihalesine 9 firma katıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Arsa için, Öz Er- Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef&CABA İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı&Akkuş Gayrimenkul&Hasanoğlu İş Ortaklığı, Aşçıoğlu&Yılsan Yatırım Holding İş Ortaklığı, Şua İnşaat&Ruha Elektrik İş Ortaklığı, Pekintaş Yapı&Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO&İnt-Er Yapı İş Ortaklığı teklif verdi. İhalenin ikinci oturumunda açık artırma, pazarlık ve kapalı zarfla teklif alma işlemleri uygulanarak arsa sahibi belli olacak.

Haziran 2016’da Galatasaray ile Emlak Konut, Galatasaray’ın Riva ve Florya’daki arsaları için protokol imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre ihalelerde Emlak Konut’a taahhüt edilen gelirin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak.

YÜZDE 28.5’İ KULÜBE

Ancak Galatasaray’ın Metin Oktay Tesisleri’ne komşu 40 bin metrekarelik arsayı da geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin TL bedelle satın alan Emlak Konut, her iki arsayı birleştirerek ihale düzenliyor. Bu sebeple, elde edilecek ‘Şirket Payı Geliri’nin yaklaşık yüzde 71.43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28.57’si ise Galatasaray’a ait olacak.

Riva’da proje geliştirecek Yılmaz İnşaat burada 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon TL taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin TL olacak.

YATAY MİMARİ KULLANILACAK

İhale edilen toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Bu alanın 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olarak ayrıldı. Konutlar ikiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde inşa edilebilecek. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek.

1.8 MİLYAR TL KÂR HEDEFİ KOYDU

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2018 yılı için toplam 7.2 milyar TL satış hedefi koyduklarını ve 2018’i 1.8 milyar TL net kârla kapatmayı hedefledikleri dile getirmişti.