Galatasaray’ın Florya arsasının talipleri belli oldu

Galatasaray’ın Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nin arsası için ilk ihale yapıldı. Emlak Konut GYO’nun dün gerçekleştirdiği Florya arsası ihalesine 9 firma katıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Arsa için, Öz Er- Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef&CABA İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı&Akkuş Gayrimenkul&Hasanoğlu İş Ortaklığı, Aşçıoğlu&Yılsan Yatırım Holding İş Ortaklığı, Şua İnşaat&Ruha Elektrik İş Ortaklığı, Pekintaş Yapı&Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO&İnt-Er Yapı İş Ortaklığı teklif verdi. İhalenin ikinci oturumunda açık artırma, pazarlık ve kapalı zarfla teklif alma işlemleri uygulanarak arsa sahibi belli olacak.
Haziran 2016’da Galatasaray ile Emlak Konut, Galatasaray’ın Riva ve Florya’daki arsaları için protokol imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre ihalelerde Emlak Konut’a taahhüt edilen gelirin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak.
YÜZDE 28.5’İ KULÜBE
Ancak Galatasaray’ın Metin Oktay Tesisleri’ne komşu 40 bin metrekarelik arsayı da geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin TL bedelle satın alan Emlak Konut, her iki arsayı birleştirerek ihale düzenliyor. Bu sebeple, elde edilecek ‘Şirket Payı Geliri’nin yaklaşık yüzde 71.43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28.57’si ise Galatasaray’a ait olacak.
Riva’da proje geliştirecek Yılmaz İnşaat burada 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon TL taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin TL olacak.
YATAY MİMARİ KULLANILACAK
İhale edilen toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Bu alanın 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olarak ayrıldı. Konutlar ikiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde inşa edilebilecek. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek.
1.8 MİLYAR TL KÂR HEDEFİ KOYDU
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2018 yılı için toplam 7.2 milyar TL satış hedefi koyduklarını ve 2018’i 1.8 milyar TL net kârla kapatmayı hedefledikleri dile getirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.