Rıza Çalımbay: Biz bu tempoyla kimseyi yenemeyiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz bu tempoyla hiçbir takımı yenemeyiz, arkadaşların biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızla ile ilgili radikal kararlar almamız gerek, yönetimle bu konuyu görüşeceğiz" dedi.
Süper Ligin 5. haftasının açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun başında olduklarını söyledi. Çalımbay, "Öncelikle üzgünüz, biz buraya kaybetmeye gelmedik ama bir takımın başına gelecek talihsizlikler bizi buldu. İlk atağın gol olması karşı tarafa güven verirken, bizde telaş oldu. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı, ikinci yarı hem taktik, hem oyuncu değişikliği yaptık, istediğimiz pozisyonları bulduk. Penaltıyı kaçırmasaydık, daha farklı olurdu. Biz bu tempoyla kimseyi yenemeyiz, arkadaşların biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Bunların hepsi olacak, bundan sonrası toparlanmamız gerekiyor. Sezonun daha başındayız, çok maçımız var. Bu tempoyu kesinlikle üst seviyeye çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.
"BAZI ARKADAŞLARIMIZLA İLGİLİ RADİKAL KARARLAR ALMAMIZ LAZIM"
İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bazı arkadaşlarımızla ile ilgili radikal kararlar almamız gerek, yönetimle bu konuyu görüşeceğiz. İyi oyunculardan kurulu takımız ama takım olmamız lazım, onu da başaracağız."
SUMUDICA: SANKİ 90 DAKİKAYI BEN OYNAMIŞ GİBİYİM
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Marius Sumudica, çok çalıştıklarını ve sahada nasıl durulacağını gösterdiklerini söyledi. Sumudica, "Çok yorgunum, sanki 90 dakikayı ben oynamış gibiyim. Çok iyi maç oynadık, kazandık mutluyum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Dünyanın her tarafında aynı, karşınızda yıldızlardan bir takım olsa bile iyi çalıştığınız zaman galibiyet kendiliğinden geliyor. Sahada nasıl durulacağını bugün gösterdik, çok iyi çalıştık. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. Bir hafta boyunca iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, çok iyi çalıştı futbolcular, beni üzmediler. Galibiyet futbolcular ve taraftarındır. Türkiye'de kalmayı hak ettiğimi düşünüyorum, Sumudica'nın ismini biraz daha fazla duyacaksınız. Kazandığı zaman takımın hep önlerinde olacağım, kaybettiği zaman her şeyi ben kabulleneceğim. Galibiyet takımın, yenilgi benimdir. Medya ve televizyonun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.
- Rıza çalımbay
- Marius Sumudica
- antalyaspor
- kayserispor
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