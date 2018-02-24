Peş peşe aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor’da gözler Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak maça çevrildi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, 7 haftadır galibiyete hasret olan Bordo-Mavililer’de bu mücadeleye büyük önem veriliyor. Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz gün tesislere gelerek teknik patron Rıza Çalımbay’la bir görüşme gerçekleştirmişti. 2018 yılında galibiyeti bulunmayan Fırtına’da Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlanırken, öğrencileriyle bir toplantı yapan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: “İlk yarıda Alanyaspor’la oynadığınız maçı ben de izlemiştim. 3-0 galiptiniz ve maç sonunda 4-3 mağlup olmuştunuz. Trabzon’a kesinlikle yakışmayacak bir yenilgiydi bu. Sizden istediğim o günü unutmayın ve kazanın, rövanşı da alın. Biz iyi bir takımız. Taraftarımızı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Daha oynayacağımız çok maç var, kayıpları telafi edebiliriz. Futbolda her türlü sonuç var ama aklınızın bir köşesinde de ilk yarıda oynadığımız maç olsun.”

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