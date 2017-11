Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un durumunu değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un durumunu, hedeflerini anlattı; transferle ilgili açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Rıza Çalımbay'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"SEZON BAŞI GELSEM BAMBAŞKA OLURDU"

"Ben Trabzon'da çalıştığım için çok mutluyum. İnanılmaz bir futbol kenti. Herkes futbola inanılmaz bir sevgi besliyor. Benim tek şanssızlığım devee arasında gelmiş olmam. Sezon başı yapmış olsak her şey bambaşka olurdu. Ben geldim 2 gün sonra Malatya maçına çıktık, kimin nasıl oynadığı hakkında bir fikrim yoktu. şu an Malatya karşıma çıksa çok farklı olurdu her şey. Transfer yapacağız. Mutlaka takıma katkı yapacağız. Nereye ihtiyacımız varsa oraya transfer yapacağız. Kulübümüzün bütçesine dikkat ederek hareket edeceğiz."

"ANTALYA'DA TRANSFERE GEREK YOK"

"Her gelen antrenör transfer yapacak diye bir şey yok. Mesela Antalya'da transfere ihtiyaç yok. Orada biz iskeleti yaptık sonrasında bıraktık."

"EN BÜYÜK SORUN DEMORALİZE OLMALARI"

"Trabzonspor'daki en büyük sorun, oyuncuların demoralize olmasıydı. En önemli sorun oyuncuların güvenini kaybetmesiydi. Bunu kazandırmak istedik. Malatya'ya yenildik, Çorum'u yendik. Galatasaray maçı için bana 'çok zor maç, takımın halini görüyorsun' dediler. 'Bu maç bizim için çok büyük bir fırsat' dedim. Bu fırsatı da çok iyi oynayarak değerlendirdik."

"Ben kadrodan memnunum ama bir yerde fazlalık varsa bunu düzeltmeliyiz. Ersun Hoca zamanında nasıl oldu bilemiyorum. Ersun Hoca büyük bir hoca. Mutlaka bir eksik bir şey görmüştür ki orada oynatmıştır. Okay'ın yeri tabii ki orası değil. Biz herkesi kendi yerinde oynatmaya özen gösteriyoruz."

"HİÇBİR ZAMAN BOŞ YABANCI ALMAYIZ"

"Biz bir tek Pazdan'ı değil, bütün maçları seyrediyoruz. Üstelik Pazdan da sakat. Yardımcım Slovakya maçını izlemeye gidecek oradan da Avusturya'ya gidecek. Biz hiçbir zaman boş yabancı almayız. Hele ki izlemeden hiç almayız."

"Öyle şeyler oluyor ki kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Bizim ligde her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Alanyaspor çok ters bir takım. Özellikle deplasmanda oynadıkları zaman."

"Ben şuna inanıyorum; Bu işi yapan hangi teknik adam arkadaşımız olursa olsun işine yarayan hiçbir adamı kenara atmaz. Ben zaten öyle bir şeyi aklımın ucundan geçirmem. Biz forma kimin hakkı ise onu veriyoruz."

"Ben Trabzon'u çok seviyorum. İnanılmaz bir futbol kenti burası. Trabzon'a sezon başı gitmek gerekiyor. Elimizde bir kadro var, ben bu kadrodan hoşnutsuz değilim ancak eksiklerimiz var. Kayseri maçında sıkıntıyı önde yaşadık. Defansif anlamda iyiydik, bir yerlere geldik ancak hücumda eksiklerimizden dolayı top tutamadık. Kayseri maçındaki oyun iyiydi ancak skordan memnun değilim."

"Tudor'un da çok büyük bir sorumluluğu var. Büyük bir takımı yenemedi, böyle açıklamalar yapması normal. Biz böyle şeylere gülüp geçiyoruz."

JOSE SOSA AYRILACAK MI?

"Sosa devre arasında ayrılacak diye bir şey yok. Sosa bir hazırlık dönemi geçirmedi. Şu an istediğimiz seviyede değil. Aynı şekilde Volkan da değil. Bu arkadaşlara 1 ay süre vermemiz gerekecek. Ben takımı kampa götürdüm, 'neden götürdün' tepkileri oldu. Biz bu arkadaşları istenen seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Sezon ortasında ağır bir şekilde yaptırmıyoruz bu antrenmanları, hafif hafif ilerliyoruz."

"İDMANDAN KOVULDU' MANŞETİ ATILDI"

"Ben Trabzon'u, Trabzonspor'u, Karadeniz'i çok seviyorum. 3 dönem Rize'de çalıştım, oranın insanını da çok seviyorum. Eğer başarı aranıyorsa bu başarı Trabzonspor'da gelir. Şu anda gece uyumuyorum, uykusuz kaldığım çok zaman oluyor ama bizim tek isteğimiz Trabzon'un başarısı. Biz kenetlendik, kenetlenme olduğunda başarı da gelecek. Trabzon başarıya aç bir yer. Taraftar çok istiyor. Orada başarılı olduğunuz zaman, taraftarın o sevgisini görmek istersiniz kesinlikle. Burada herkes futbolu çok seviyor sana gelip her şeyi söyleyebilirler. Maçlara binlerce kişi geliyor, herkesin kafasında farklı bir oyun var. Trabzon halkı beni yolda görüyor, geliyor, yanıma oturuyor, konuşuyoruz. Ben bundan mutluluk duyuyorum. Antrenman taraftara kapalı demişlerdi, ben taraftara açılacak dedim. Volkan antrenmanda dizinden sakatlandı. Doktor 'çıkaralım' dedi. Ben 'hemen çıkaralım' dedim. O gün basın yoktu antrenmanda, ertesi gün 'Volkan Şen idmandan kovuldu' diye manşet atıldı. Biz basına sürekli yardımcı oluyoruz ama onlar da bize yardımcı olsun. Rodallega ile Volkan arasında ufacık bir şey oldu, bunu yazdılar. Yazmanıza ne gerek var bunu ya?"

"Bizim bu seneki öncelikli amacımız, 6 maçımızı kazanmak. Kupa maçımız da var tabii. Trabzon'da enerji bitmez. Bizim önümüzdeki 6 maç final. Biz artık her hafta final haftasına giriyoruz. Devre arasında hem çalışacağız hem de yönetime bir rapor sunacağız. En geç 3-4 hafta sonra başkanın önüne bir rapor sunacağız. Para pul benim için hiç önemli değil, önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Biz bu işi başaracağız, yeter ki taraftar bize destek versin. Biz zirveye oynayacağız."

ABDÜLKADİR VE YUSUF'UN DURUMU

"Abdülkadir ve Yusuf'u çok seviyorum ve oynatıyorum. Abdülkadir'i oynatmadığım bir maç yok. Kupa maçında sakat diye götürmedik, oynatmadık. Abdülkadir tecrübe kazandığı zaman bambaşka bir futbolcu olacak. Yusuf için de Avrupa konuşuluyor, o da çok kaliteli bir futbolcu ancak o da gelişme sürecini henüz tamamlamadı."

"Geniş kadro bence iyi bir şey değil. Dar kadro bence biraz daha iyi. Geniş kadro taraftarın da kafasını karıştırır. Ben Trabzonspor'da ilk 11'i herkesin direkt sayacağı bir düzen getireceğim. Ben Trabzonspor'da ısıran, mücadele eden ve kazanmak için her şeyi yapan bir takım kuracağım. Hangi takım ile oynarsam oynayayım kafamda hep hücum vardır benim."

"YÜZDE 100 ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben Trabzonspor'da planlı programlı çalıştığımız sürece yüzde 100 şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Trabzon'da potansiyel patlaması var, taraftar da başarıya aç, şampiyonluk gelecek."

"Ben hiçbir zaman para işine girmem. Kulübüme zarar getirecek bir şey olduğu zaman işe müdahil olurum. Çok ihtiyacım olursa kulübümüze söylerim. Ben kulüpte prim işine dahi girmiyorum, 'Hoca prim kovalıyor' olmasın diye. Kulübün transfer komitesi var, biz oyuncuları onlara sunarız, gerisini onlar halleder. Ben transfer işine girmem, sadece izlemediğim oyuncuyu almam."

"ÇIKILAMAYACAK BİR GRUP DEĞİLDİ"

"Milli Takımımızın artık önüne bakması gerekiyor. Hazırlık maçlarında sonuca bakmamalıyız. Madem ki gençlere yöneldik, sonuçlara takılmayacağız. Bu gençlerde inanılmaz ışık var. Türkiye çok iyi yerlere gidecek. Ben hiçbir şeye karşı değilim, ne yabancıya ne yerliye. Milli Takım dediğimiz yer farklı bir yer. Milli Takım'da İstiklal Marşı'nı dinlerken biz farklı oluruz, başkası farklı olur. Maalesef bizim genç arkadaşlarımız bir yere geldiği zaman geriliyor. Ben Milli Takım'a gelsem, tabii ki genç isterim ama o sene kim iyiyse onu alırım takıma. Bence Milli Takım'ın geçen turnuvasından herkes ders çıkarırsa başarılı oluruz. Biz o gruptan çıkacaktık, o grup çıkılamayacak bir grup değildi."

"Milli Takım'ın başına yerli hoca gelince daha başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye'yi, Türk futbolunu çok iyi tanıyan bir hoca mı gelse daha iyi olur yoksa hiç bilmeyen biri gelince mi? Bence bizden biri gitseydi o 3 maça, çok farklı olabilirdi. Hocaların hiçbiri de paranın tek lafını yapmazdı."

"YABANCI KURALINI İNDİRME ŞANSIMIZ SIFIR"

"Bana göre çoğu konuşmalar boşa gidiyor, bu yabancı kuralını birden düşürme imkanımız sıfır. Kademeli bir şekilde düşürmeliyiz. Federasyon önceden yapardı ancak şimdi de yapması gerekiyor. Teknik direktörleri toplayıp hepsinden fikir alınıp, ortaya o zaman güzel bir şey çıkabilir."

"ETO'O'YU 3 TAKIM İSTİYORDU"

"Eto'o'yu 3 takım istiyordu. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor istedi. Eto'o ile konuştuğumda, o da 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum' dedi. Başkan da 'tamam' verdi, ama biz Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer'i istedik. O da kariyerini büyük bir takımda noktalamak istedi, sonra o arkadaşlar gelmek istemediler. Öyle olunca yönetim de oyuncuyu vermek istemedi. 2 takım daha çıkınca, yönetim tam şey oldu ve taraftardan da bir baskı geldi. Sonra Eto'o da 'gitmek istemiyorum' dedi, başkan ile bir görüşme yapıldı ve kaldı."

"BENİM KADAR FUTBOLU SEVEN BİR KİŞİ GÖRDÜM, O DA ETO'O"

"Yıldız dediğiniz Eto'o gibi olur. Eto'o benim çalıştığım en karakterli kişilerden biridir, profesyoneldir. Gücü yettiğine kadar çalışır ve liderdir, dört dörtlük bir golcüdür. Ben futbolu çok seviyorum, minnettarım. Benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm, o da Eto'o"

"Fenerbahçe'nin Eto'o'ya ilgisi vardı sezon başında ama Eto'o'nun gitme ihtimali yok çünkü taraftar bırakmaz çok seviyorlar onu. O olayda Fikret Başkan ile beraberdim. Yanlış bir şeydi. Bence iletişimsizlik oldu orada. En azından Fikret Başkan'a söylenebilirdi. Ben Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı küçük düşürecek bir hareketin bilerek yapılacağını düşünmüyorum. Bunun olacağını ben bilsem, en başta ben izin vermezdim."

"Bizde zaten şu an 3 tane forvet oyuncusu var. Benim şu an anlatmak istediğim, ben ayrılmak istemem. Beşiktaş'ta çalışırken ayrılmak istemezdim ama bazı olaylar gelişiyor uyuşmazlıklar oluyor maalesef yollar ayrılıyor. Bazı insanlar Rıza Hoca ayrılıyor diyorlar. Ben gittiğim hiçbir yerde başarısız olmadım. Hiçbir kulüpten de ayrılmak istemedim, ayrılıklar benden kaynaklanmadı."