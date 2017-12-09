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Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Çok güzel bir sistem oldu. Yoksa her yıl 3-5 bin lira minareye masraf ediyorduk ve yazık oluyordu. Şimdi 3-4 kişi ile kışın minareyi yatırıp, yazın kaldırıyoruz. Zor olmuyor" dedi.