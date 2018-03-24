Geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Leonard Kweuke, geçen hafta oynanan Adanaspor maçında 89'uncu dakikasında Orhan Ovacıklı'nın yerine oyuna dahil oldu. Milli maçlar nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımla daha fazla çalışma ve eksikliğini kapatma şansı yakalayan Kamerunlu oyuncu, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görev vermesi halinde 29'uncu haftada İstanbulspor ile oynanacak mücadelede forma şansı yakalayabilecek.



TÜRKİYE'DE 5'NCİ SEZONUNU GEÇİRİYOR

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükseldiği 2013-2014 sezonununda Sparta Prag'tan transfer edilen Kweuke, yeşil-mavili forma altında 5'nci sezonunu geçiriyor. Kweuke, Çaykur Rizespor forması ile çıktığı 120 resmi müsabakada 58 gol atarken 6 asist yaptı. Futbol kariyeri boyunca Eintracht Frankfurt, Energie Cottbus, Sparta Prag ve Çaykur Rizespor formaları altında 241 resmi müsabakada sahaya çıkan Kweuke, rakip fileleri 102 kez havalandırdı. Kweuke, Kamerun Milli Takımı ile de 10 maçta sahaya çıktı.



ART ARDA TALİHSİZLİKLER YAŞADI

Çaykur Rizespor'un 5 yıl önce sezon başında transfer ettiği Kweuke, art arda büyük şansızlıklar yaşayan isim oldu. Çek Cumhuriyeti Lig Kupası'nda oynanan Mlada Boleslav maçında rakibinin ayağını kırdığı gerekçesiyle 12 maç ceza alan Kweuke için devreye giren Çaykur Rizespor, Çek Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyla cezada indirim sağlamıştı.



3 KEZ SAKATLANDI

Çaykur Rizespor'a geldiği ilk yılda cezası nedeniyle 4 hafta forma giyemeyen Kweuke, çıktığı ilk maçında 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, 5 hafta forma giydikten sonra deplasmanda Eskişehirspor ile yapılan maçta attığı golden sonra sakatlandı ve 2 ay sahalardan uzak kaldı. Kweuke, 2015-2016 sezonunda ikinci yarının ilk maçında attığı golden sonra takım arkadaşı ile yaşadığı sevinç sırasında sakatlanmış ve sezonu kapatmış, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeni sezonda takıma geri dönmüştü. Kamerunlu oyuncu bu sezonda ilk yarının son maçı olan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından dizinde yaşadığı sakatlıktan nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.



15 GÜN ARAYLA KENDİ VE EŞİ KAZASI GEÇİRDİ

Leonard Kweuke, 2016 yılında Rize'de kendi kullandığı otomobille trafik kazası geçirmiş, hava yastığının açılması sonucu kazayı yara almadan atlatmıştı. Bu olayın şokunu atlatan Kweuke'nin ABD'de bulunan hamile eşinin içinde olduğu taksiye otomobil çarptı. Kazada ikiz bebeklerini kaybeden Kweuke zor günler yaşamıştı.

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