İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in çok çetin geçtiğini belirtti.

Zorluk derecesi yüksek maçlar oynandığını ifade eden Üzülmez, "Hiç ummadık maçlarda puan kayıpları yaşanıyor. Boluspor deplasmanında aldığımız önemli üç puanın daha da anlamlı hale gelmesi için Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyor." dedi.

Uzun lig maratonunda çok kolay yollardan gelmediklerini anlatan Üzülmez, "Bizim en büyük düşmanımız bu saatten sonra rehavet olur. Rehavete girersek bizi sıkıntıya sokar. Ben bunu oyuncularıma da söyledim. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığımı söyledim. Çünkü biz iyi bir takımız. Ciddi olursak, kendimize inanırsak bundan sonra da bu ciddiyetimizi devam ettirdiğimiz sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Üzülmez, Adanaspor ile oynayacakları maçın kolay olmayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Her takımın kendince bir hesabı var. Adanaspor da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor ve karşımıza çok ciddi şekilde gelecek. Zaten Çaykur Rizespor'a karşı her takımın farklı bir motivasyon içinde olduğunu oynadığımız maçlarda görüyoruz. Bunu çok fazlasıyla yaşadık. Adanaspor da bu düşünce içinde mücadele edecektir. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bu yüzden rakiplerimizin durumuna göre kadroda değişiklikler yapıyorum. Mücadele etmezsen hedefe ulaşma şansın çok zordur. Ben ve oyuncularım bunun bilinci içindeyiz. Ligin makası daralıyor, maçlar azalıyor. Kaç puan barajı yakalanır, bunu da bilmiyorum. Çünkü sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Çaykur Rizespor olarak biz kendi açımızdan baktığımız zaman, 63-65 puan toplayan takımın hedefe varacağını düşünüyorum."

Samudio'nun çok kritik maçlarda goller attığını belirten Üzülmez, Boluspor maçında attığı golden dolayı söz verdiği telefonu kendisine hediye ettiğini de sözlerine ekledi.

ÖZGÜR: ''SAHAMIZDA PUAN KAYBI İSTEMİYORUZ''

Yeşil-mavili futbolcu Özgür Çek ise Boluspor karşısında zor bir deplasmanda üç puan aldıklarını vurgulayarak, bunun kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Ligde 7 maç kaldığını ifade eden Özgür, "Ligde üçüncü sıradaki rakibimizle aramızda beş puan fark var. Bu lig de her şeyin olabildiği bir lig. Her takımın her takımı yenebildiği bir lig. Biz gücümüzün farkındayız. Kendi sahamızda oynayacağımız dört maç var. Bu dört maçı kazandığımız zaman büyük bir avantaj yakalayacağımızı biliyoruz. Şu an bitmiş bir şey yok." diye konuştu.

Özgür, bu haftaki Adanaspor maçının da zor olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Adanaspor tehlike içinde, ligde alt sıralarda. Onlar da buraya puan için gelecek. Bizim de üç puan almaktan başka şansımız yok. Sahamızda puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Bizim için zor bir maç olacak. Bu üç puanı alıp milli takım arasına rahat ve huzurlu bir şekilde girmek istiyoruz. Bunu da başaracak bir ekibe ve kaliteye sahibiz. İnşallah şans bizden yana olur. Birçok gol pozisyonu yakalayıp değerlendiremediğimiz maçlar oldu. Bundan dolayı puan kayıpları yaşadık. Bu hafta böyle şanssızlıklar yaşamayız."

Kendi performansını değerlendiren Özgür Çek, "Çok geniş bir kadroya sahibiz. Devre arasında iyi transferler oldu. Kadro kalitesi daha da arttı. Kazanan kadro devam ediyor. Bu normaldir. Hocamızın kararına saygılıyız. Ne zaman görev ve şans verilirse elimizden geleni yapıp şampiyon olma yolunda katkıda bulunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan, yeşil-mavili ekip, Üzülmez yönetiminde Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.