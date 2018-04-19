Yeni dövmesiyle verdiği pozu 1.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşan Robbie Williams, hayranlarından, Bu 1 Nisan şakası olmalı", "Sahte olduğunu düşünmek istiyorum" şeklinde yorumlar aldı.

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