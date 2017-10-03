Rodallega: "O gol unutulur mu?"

Beşiktaş maçında beraberlik golünü attığı sırada çıktığı hava topunda rakibiyle çarpışan Hugo Rodellega’nın hastaneye kaldırıldığı ve baygınlık geçirdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Kolombiyalı yıldızın durumu merak edilirken, Trabzonspor Kulübü’nden konuyla ilgili, “ Hugo Rodallega, hastaneye kaldırılmadı. Kulüp Asbaşkanımız Dr. Ahmet Çubukçu ile birlikte soyunma odasında tedavisi yapıldı. Herhangi bir sağlık problemi de yoktur. Sadece baş dönmesi ve mide bulantısı olmuştur. Fakat bu da ciddi bir durum değildir” denildi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, tecrübeli yıldız, attığı golü unutmadığını hatta maçın son anlarında kaçırdığı pozisyonun üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Fedakarlığı nedeniyle öğrencisine teşekkür ederken, Kolombiyalı forvet, şu ifadeleri kullandı: “O gol çok değerliydi, nasıl unutabilirim ki. O gol unutulmaz. Bu nasıl iştir. Yapılan haberler doğru değil. Golü net bir şekilde hatırlıyorum. Ben asıl maçın sonlarında kaçırdığım gole çok üzüldüm. O golü atsaydım galip gelebilirdik. Beşiktaş’ı İstanbul’a yenebilirdik. Çok üzgünüm. Yine de Beşiktaş gibi bir takım karşısında deplasmanda alınan 2-2’lik sonuç iyi sonuçtur.” dedi.