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60'ıncı operasyonu olan kaburga aldırma işlemi için gergin olduğunu söyleyen Alves, "Sayısız prosedürden sonra kaburga aldırma 60'ıncı ameliyatım olacak, ancak gerginim. Çünkü bu, cilt veya yağın alınacağı bir operasyon değil, kaburgalarımdan bahsediyoruz" dedi.