Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 30 yaşındaki Beaubois, 1.88 metre boyunda ve oyun kurucu olarak görev yapıyor.

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