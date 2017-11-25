Roma Dönemi'ne ait antik spor salonu korumaya alındı

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde bir vatandaş, sit alanı olan arsasına ev yapmak için müze müdürlüğüne başvurdu. Laodikya Antik Kenti olarak bilinen ve Roma Dönemi'nin önemli merkezlerinden olan Ladik Mahallesi'nde bulunan arsada inceleme yapan ekipler, evin temelinde mozaik olduğunu tespit etti. İHA'nın haberine göre Müzeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından antik spor salonu olduğu söylenen mozaik desenli yapı ortaya çıkarıldı. Uzman ekiplerinin incelemesinin ardından antik spor salonunun üstü brandayla kapatılarak koruma altına alındı.

Kazı çalışmasıyla ilgili konuşan Ladik Mahallesi Muhtarı Mustafa Arabacı, "Bu çalışma mahalle sakinlerimizden Adem Kalender tarafından inşaat yaptırılmak üzere yapılan bir temel çalışması sonucunda ortaya çıktı. Burası öncelikle sit alanı olarak ilan edilmesinden dolayı Müzeler Müdürlüğü'müzün de buna el atmasıyla bu mozaik ortaya çıkarıldı. Burası geçmişte Roma Dönemi'ne ait bir spor tesisi olarak değerlendirildi, Müzeler Müdürlüğümüzün verdiği bilgiye göre. Şu anda da çalışmayı sonlandırdılar. Bunun üzeri şu anda da koruma altına alınmak için Müzeler Müdürlüğü'müzün ve Sarayönü Belediyemizin çalışmalarıyla üzeri kapatılıyor. Baharda burası tekrar restorasyonu yapılıp ziyarete açılacağını ifade ettiler, müzeler müdürlüğümüz" ifadelerini kullandı.