Roma - Shakhtar Donetsk rövanş maçı bu akşam oynanacak ve iki takımda final oynamak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Roma - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar...

ROMA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Roma, evinde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Olimpico stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada İspanyol hakem Undiano Mallenco düdük çalacak. Mallenco'nun yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Juan Yuste yapacak. Türkiye saati ile 22:45' te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Shakhtar Donetsk, Roma'yla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçın dördünden galip ayrıldı (1M).

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden 23 takımın 12'si tur atlamayı başardı.

Roma, bugüne kadar Devler Ligi'nde ilk maçı kaybettiği dört eşleşmede de turu geçemedi.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç saha maçında da kalesini gole kapatırken, son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı (1B).

Deplasmanda çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçının altısını kaybeden Shakhtar (1W), bu turnuvanın eleme turlarında tek dış saha galibiyetini Roma karşısında almıştı (Şubat 2011, 3-2).

Edin Dzeko, Roma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 10 golün beşine doğrudan katkı sağladı (üç gol ve iki asist).

Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son altı golün dördünde Marlos'un direkt katkısı var (iki gol ve iki asist).

Eşleşmenin ilk ayağında Roma filelerini havalandıran Fred, Shakhtar formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 14'üncü Brezilyalı oldu. Bu turnuvada Brezilyalı oyuncularının en fazla gol bulduğu takım Porto (21).