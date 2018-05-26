Rosenborg - Brann maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Rosenborg, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Brann takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 24 puanlı Rosenborg 2. sırada bulunuyor, Brann 27 puana sahip ve 1. sırada. Rosenborg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 310 kodlu maçı oynayanlar; Rosenborg galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Brann galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Rosenborg son hafta oynanan Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Brann, Tromsö karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rosenborg, 12 gol attı ve 3 gol yedi.

Brann, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Brann, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.