Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ( RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği 6 Şubat'taki Üst Kurul toplantısında yayınların içeriğine yönelik hazırlanan rapor da gündeme geldi. Buna göre, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programında "Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı" belirlendi.
Oktar, söz konusu yayında "Kardeşim, Nur Suresi 31. ayetinde kadınların özgürlüğünden bahsediliyor. Adam diyor ya, 'dizinin üstünü gösteremez'. Üç yaşındaki çocuk bacağını gösteremez diyor. Nur Suresi'nde de kadının özgürlüğünden bahsediliyor." diyerek Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetinde kadınların iç çamaşırları dışında istediği gibi giyinebileceğinin söylendiğine ilişkin çarpıtma yorumlarda bulundu.
Yayında Nur Suresi'ndeki söz konusu ayetle ilgili çarpıtma yorumlarını sürdüren Oktar, bir izleyicinin "Bayanların bacak bacak üstüne atmaları iyi bir şey değil bence, hocamıza karşı hatalı bir tavır gibi görüyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler." mesajı üzerine, "Yok, bayağı yakışıyor bacak bacak üstüne atmak. Görünümü de çok estetik oluyor, çok hoş. Beylere yakışmıyor, benim kendi kanaatim ama kadın için nefis bir oturuş şekli. Çok güzel, çok estetik, kibar bir oturuş şekli." dedi.
Bu sırada Oktar'ın sözlerini desteklercesine ekrana stüdyoda bacak bacak üstüne atmış, mini etekli genç kızların görüntüleri getirildi.
"MEHDİLİK" İDDİALARI
Program, bu sözlerin ardından İngiliz derin devleti içerikli bir video ve Oktar'ın Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürdüğü ayetlerle ilgili açıklamaları ile devam etti.
Programda ayrıca saat 00.54'te başlayan müzikle, mini etekli genç kızların dans ettikleri, özellikle bir genç kızın Oktar'a yakın mesafeden dans ettiği de görüldü. Bu dansın ardından Oktar, Nur Suresi'nin örtünmeyle ilgili ayeti hakkındaki yorumlarını sürdürdü.
Oktar yayında Kuran-ı Kerim ve İncil'in benzer hükümlerinin olduğunu, bunların Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürerek, Bediüzzaman Said Nursi'nin kerametlerinden örnekler verdi. Program, Mehdi hakkında, münafıklık hakkında ve Darwinizm eleştirisi içeren videoların yayınlanmasıyla sonlandırıldı.
"DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR EDİYOR"
Raporda, bir ayet yorumlanırken konuşmaların arasına müzik parçalarının, aşırı dekolte giyimli kadınlar ile erkeklerin oynamasının girmesinin, bunun bir eğlence programı gibi bir arada sunulmasının dini değerlerine bağlı insanları rencide edebileceği hususunun göz ardı edildiği tespiti yapılırken, Oktar'ın Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetleriyle ilgili yorumlarının da izleyicinin dikkatini çekmek çabasından kaynaklandığı aktarıldı. Raporda, "Dini değerlerin yüksek reyting elde etmek kaygısı gözetilerek istismar edildiği" değerlendirmesi yapıldı.
Üst Kurul, 6 Şubat'taki toplantısında rapora konu olan bu yayından dolayı A9 kanalına "toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden" yayınları dolayısıyla 5 kez program durdurma ile en üst düzey olan yüzde 5 oranında idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.
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