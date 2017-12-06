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Futbol

Rüştü Reçber'den Fatih Terim için çok sert yazı

06.12.2017 - 10:27 | Güncelleme:

  • 1 Rüştü Reçber'den Fatih Terim için çok sert yazı
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    Türk futbolunun iki önemli aktörü Rüştü Reçber ile Fatih Terim arasındaki gerginlik bitmiyor...

     

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  • 2 Rüştü Reçber'den Fatih Terim için çok sert yazı
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    Reçber, Terim'in Türkiye Futbol Direktörü görevine devam ettiği sırada tecrübeli teknik adam hakkında çok sert yazılar yazmıştı.

  • 3 Rüştü Reçber'den Fatih Terim için çok sert yazı
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    Bu yazıların Terim'in gönderilmesinde pay sahibi olduğu görüşleri bile dile getirildi.

     

  • 4 Rüştü Reçber'den Fatih Terim için çok sert yazı
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    Reçber, şimdi de ismi Galatasaray'la anılan Terim hakkında 'Gündemdeki isim!.. Ve  Dursun Başkan'a uyarı' başlığıyla bir yazı yazdı.

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    İşte Hürriyet'te yayınlanan ve çok konuşulacak o yazı:

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Yorumlar 21
  • Misafir 2 dakika önce
    Derdi ne bu adamın?
  • Misafir 5 dakika önce
    iste adam gibi adam,kivirmadan dogrulari yaziyor
  • Misafir 12 dakika önce
    Demekki RÜŞTÜ de böyle diyorsa Evet Sonuna KADAR TERİMM.. YAA TERİM YADA GİDİN.. Rüştü bey seni bu noktalara getiren TERİMDİR.. TÜRK FUTBOLUNUN DEHASI İMPARATOR SENİ ÇOK ÖZLEDİK...
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