Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan Antonov 12 tipi bir uçağın kargo kapağının kırılması sonucu, en az 3 tonu altın olmak üzere, yaklaşık 9.3 ton yük taşıyan uçaktaki materyaller kalkıştan sonra piste saçıldı. Her biri 20 kilo ağırlığındaki 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.

Olay sonrası pistte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, saçılan külçelerin tamamının bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Şirket düşen külçelerin altın ve gümüş alaşımı olduğunu açıkladı.

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