Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve kalkıştan kısa süre sonra düşen, içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağının kara kutusu Rusya Havacılık Komitesi tarafından deşifre edildi.

Yapılan açıklamada "Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ila 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi. Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı." açıklaması yapıldı.

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