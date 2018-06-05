Sertifikalar konusunda anlaşmaya varıldığının, ihracat için gerekli şartların oluştuğunun belirtildiği haberde, sürecin devamında söz konusu ticarete gösterilecek ilginin belirleyici olacağı kaydedildi.



Türkiye’ye et ihracatı konusunda Rusya ile istişareler bir süredir devam ediyor.





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