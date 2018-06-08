Rus Savunma ve İleri Teknolojiler Birliği heyeti İSÜ ile görüştü

Araştırma üniversitesi olma vizyonuyla yola çıkan ve kurduğu AR-GE merkezleri, gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlar ve uluslararası işbirlikleriyle dikkat çeken İstinye Üniversitesi (İSÜ), şimdi de “Rus Savunma ve İleri Teknolojiler Birliği” ile, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojisi ve siber güvenlik alanlarında işbirliğine hazırlanıyor.

Türkiye- Rusya ve Birlik ile İSÜ arasında, bu alanlardaki işbirliklerinin görüşülmesi amacıyla, İSÜ-GÜVSAM (Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından, üniversitenin Topkapı kampusunda düzenlenen toplantıya; İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Rus Savunma ve İleri Teknolojiler Birliği Heyeti Başkanı Prof. Dr. Andrey Bezrukov ve beraberindeki iş insanları, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İSÜ rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, görüşme yaptıkları heyetin ve ele alınan konuların önemine dikkat çekerek; “Savunma sanayisi de dahil, bilim ve teknolojinin önde gelen alanlarında çalışan kuruluşların liderleriyle görüştük. Son dönemde gelişen ilişkiler çerçevesinde, farklı bilimsel disiplinlerde, her iki tarafın güçlü olduğu ya da ihtiyaç duyduğu alanlarda iş birliği potansiyellerini değerlendirdik. İstinye Üniversitesi olarak, MLPCare ailesi içinde olduğumuz için, sağlık teknolojisi ve sağlık güvenliği konularında işbirliği yapılabiliriz. Her iki ülke arasındaki işbirliği bağlamında büyük olanaklar söz konusu." dedi.

Rusya'nın, Türkiye'de önemli teknolojik yatırımlar yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Bulu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin, Rusya'yla ciddi ticari bağlantıları söz konusu. Buralarda mutlaka kalifiye insanlar gerekli. Bu işlerde çalışacak iyi mühendisler, yöneticiler lazım. Tabi, iki tarafın da kültürünü bilen insanlar olmalı bunlar. Bu kapsamda da, üniversitelere önemli görevler düşüyor. Biz de bu işbirliğine, her iki taraf olarak nasıl katkıda bulunabiliriz, ne tür işbirlikleri yapabiliriz, onları masaya yatırdık.”

Prof. Dr. Bezrukov: “Yatırımlar tek taraflı değil karşılıklı olacak.”

Toplantıda konuşan Rus heyet başkanı Prof. Dr. Andrey Bezrukov, amaçlarının, yapacakları yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar sürecinde, Türk iş, bilim ve üniversite dünyasıyla ortak hareket edebilme yollarını bulmak olduğunu vurgulayarak; “Özellikle siber güvenlik, yüksek teknoloji ve bilgisayar güvenliği alanında işbirliği yapmayı planlıyoruz. Ama tek taraflı yatırımlar olmayacak; karşılıklı yatırımlar olacak bunlar. Hem Rusya, Türkiye'ye hem de Türkiye, Rusya'ya yatırım yapacak. Yatırımın içeriği yüksek teknoloji olacak. Yüksek teknolojinin bulunduğu alanlarda karşılıklı yatırımlar yapacağız ve geliştireceğiz. Ayrıca sadece Türkiye ile değil, Ortadoğu ve bölgede etkin ticari ilişkileri geliştirilmesine destek vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yüksek teknolojinin günümüz dünyasındaki hayati önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bezrukov, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle siber güvenliğimizi korumak için, ileri teknoloji çok hayati ve ayrıca sürekli geliştirmeliyiz zira ortamın belirsiz olduğu ve krizlerin yaşandığı günümüz dünyasında, güvenlik ve yüksek teknolojiyi geliştirmeden, kimse kendisini koruyamaz."